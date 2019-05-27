الإثنين, 27-مايو-2019 الساعة: 09:24 م - آخر تحديث: 09:09 م (09: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة وإسقاط طائرة للعدوان

قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان

المؤتمرنت -
قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكر مصدرعسكري أن سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية نفذ هجوماً جوياً بطائرة من نوع قاصف k2 على مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان .

ولفت المصدر إلى أن الهجوم جاء عقب رصد استخباراتي دقيق،محققاً هدفه بدقة عالية .

وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق الدود , في حين أصيب أربعة من المرتزقة السودانيين بعملية إغارة على مواقعهم بالمنطقة نفسها .

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية استعادوا أحد المواقع بجبهة الصوح قبالة نجران خلال عملية هجومية أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم و تدمير آلية واغتنام أسلحة .

وأكد المصدر مصرع خمسة مرتزقة يتبعون ما يسمى باللواء 22 وجرح 16 آخرين إثر استهداف تجمعهم بقصف مدفعي في محافظة تعز, وتم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر خالد .

وبالمحافظة ذاتها صد الجيش واللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة في جبهة الضباب ،وتم استهدافهم بقذائف المدفعية وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

وأفاد المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة المصلوب بمديرية المتون في محافظة الجوف وأسفرت عن تكبيدهم خسائر بشرية , وتم إعطاب آلية لهم في جبهة الساقية بمديرية الغيل .

كما استهدفت عملية هجومية مواقع للمرتزقة في جبهة الحلو بالجوف موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر تم كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء استمر أربع ساعات و تم خلاله تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الإعلان عن صرف نصف راتب غدا الثلاثاء
أخبار: المؤتمر يدين مجزرة العدوان في ماوية
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
فنون ومنوعات: العثور على أحافير بشرية بالصين
عربي ودولي: مصرع 15 مسلحا من طالبان بأفغانستان
مجتمع مدني: إتحاد الاعلاميين يعتزم مقاضاة تحالف العدوان
أخبار: كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان بالبيضاء
أخبار: k2 تستهدف مرابض الطائرات بمطار جيزان
أخبار: إحراق آليات لهم.. السيطرة على مواقع للعدوان
أخبار: العواضي يعزي نائب رئيس مؤتمر ذمار
أخبار: النواب يدين استمرار استهداف العدوان للمدنيين
أخبار: ذمار.. منتدى الميثاق يحتفي بالعيد الوطني
رياضة: صنعاء للتنس ينفذ أنشطة بالامانة
أخبار: استهداف منظومة الباتريوت في مطار نجران
أخبار: شرف: استهداف المدنيين أسلوب الجبناء
أخبار: عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات للمرتزقة
أخبار: لبوزه يواسي العلواني بوفاة والده
أخبار: استشهاد 9 مواطنين بغارة للعدوان على تعز
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي ال العلواني
أخبار: شباب وطلاب المؤتمر يهنئون أبو راس بالوحدة
رياضة: وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: الهيئة الوزارية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني
أخبار: مؤتمر سقطرى يهنئ أبو راس بعيد الوحدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019