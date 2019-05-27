المؤتمرنت -

إصابة 3 أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة بالحديدة وصعدة

أصيب ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر أمني أن فتى أصيب برصاص الغزاة والمرتزقة في شارع غزة بمديرية الحالي في مدينة الحديدة.



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً وتمشيطاً مكثفاً بالعيارات الخفيفة والمتوسطة للمرتزقة استهدف مطار الحديدة والمناطق المجاورة له، واستمر القصف المدفعي على مناطق سكنية جنوب المدينة.



وأشار المصدر إلى أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بقذائف الهاون والصواريخ الموجهة باتجاه فندقي الإتحاد والوحيين وسيتي ماكس وأحياء سكنية أخرى في شارع الخمسين ، كما قصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مدينة الشباب وحارة الضبياني وما جاورها.



وقصف المرتزقة بأحد عشر قذيفة هاون شمال حيس .



وأكد المصدر إصابة طفلين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.



