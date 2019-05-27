المؤتمرنت -

يونيسف: يجب أن تتوقف الهجمات على البنية التحتية في اليمن

أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور أن سبعة أطفال قتلوا الجمعة الماضية خلال هجوم في مديرية ماوية بمحافظة تعز.



وقالت" يجب أن تتوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية وإعطاء الأولوية لدعوات السلام في اليمن. وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسف "هذا الهجوم يرفع عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء تصاعد العنف مؤخراً خلال الأيام العشرة الماضية إلى 27 طفلا".



وأكدت هنريتا فور في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه الأرقام هي فقط التي تمكنت الأمم المتحدة من تأكيدها كون الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.



وأضافت "لم يعد هناك مكان آمن للأطفال في اليمن، فالنزاع يطاردهم حتى في منازلهم ومدارسهم وأماكن لعبهم".



وجددت المديرة التنفيذية لليونيسف، حث كافة أطراف النزاع ومن لهم تأثير عليهم بالعمل على حماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أي ضرر.

