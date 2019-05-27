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المؤتمر نت - يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 35%

يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 35%

المؤتمرنت -
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 35%
اعلنت شركة يمن موبايل توزيع ارباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 175 ريال، بزيادة قدرها 5 بالمائة للسهم الواحد عن الاعوام السابقة.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر عبد الله النمير ان شركة يمن موبايل حققت الكثير من النجاحات خلال السنوات الماضية .

وقال في كلمته بالاجتماع الـ12 للجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل، اهتمام الوزارة بجميع شركات الهاتف النقال في اليمن وعلى رأسها شركة يمن موبايل الرائدة.

وقال ان الشركة حاليا تحقق مزيد من النجاحات من خلال الخدمات التي تقدمها وتتجاوز الكثير من الصعوبات في ظل استمرار العدوان والحصار".

واشاد بجهود مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمساهمين وكافة المشتركين في خدمات الشركة لدورهم في تحقيق النجاحات التي وصلت إلى الريادة في سوق الاتصالات.

ولفت وزير الاتصالات إلى ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات من تدمير متعمد من قبل العدوان باستهداف شبكات الاتصالات وأعمال التخريب التي تستهدف كابلات الألياف الضوئية بغرض إضعاف خدمات الاتصالات.

وتمنى ان تدخل الشركة في استثمارات متعددة للنهوض بإقتصاد البلاد .. مؤكدا دعم قيادة الوزارة هذا الجانب.

من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، ان ايرادات الشركة بلغت خلال العام الماضي اكثر من 111 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 12.71% عن العام السابق، فيما حققت صافي ارباح بعد خصم ضريبة الدخل والزكات 28.5 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 3.47% عن العام السابق.

وقال ان الشركة ومع مرور قرابة 15 عاما من إنشائها حققت نمو في الإيرادات والأرباح بالتزامن مع تنامي عدد المشتركين الذين تجاوز عددهم اليوم 7 ملايين مشترك يمني .

ولفت الى امتثلا الشركة لمؤهلات تمكنها من مواجهة التحديات التي يفرضها التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وبحسب احصائية حديثة صادرة عن الشركة ، فقط بلغت ايرادات النشاط التجاري لشركة يمن موبايل للهاتف النقال خلال العام الماضي 2018م 96 مليار ريال محققة نسبة نمو بواقع 20.25% مقارنة بالعام الماضي 2017م .

وأكدت الاحصائية ان ذلك النجاح يعكس جودة ونوعية الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها وحرصها الدائم على الارتقاء بمستوى الاداء.

وتسعى الشركة خلال الفترة القادمة لتنويع مصادر دخلها من خلال ايجاد فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية تدعم مركزها المالي وتكون رافدة للاقتصاد الوطني.

واستطاعت يمن موبايل خلال العام الماضي تحقيق اداء مالي وتشغيلي قوي ، وسجلت نمو متصاعد في مختلف مؤشرات الاداء والتي مثلت امتداد للنجاحات المتتالية التي حققتها الشركة خلال الاعوام السابقة.









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