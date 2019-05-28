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المؤتمر نت - عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية قبالة نجران وكسر زحف في الربوعة بعسير

عملية نوعية للجيش واللجان بنجران وكسرزحف بعسير

المؤتمرنت -
عملية نوعية للجيش واللجان بنجران وكسرزحف بعسير
نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة قبالة نجران .

وأوضح مصدر عسكري أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وجرح عدد آخر في عملية هجومية على مواقعهم في الطلعة .

وأشار المصدر إلى اغتنام وحدات الجيش واللجان الشعبية لأسلحة متنوعة خلال العملية ..لافتاً إلى أن جثث المرتزقة لا تزال ملقاة في أرض المعركة ..

وفي سياق متصل كسرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بقطاع عسير .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية كسرت زحفاً للمرتزقة في الربوعة وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وأشار المصدر إلى أن وحدة المدفعية دكت تجمعات المرتزقة بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة .








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