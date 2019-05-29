المؤتمرنت -

الدكتور لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري القباطي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالجليل جازم عبد القوي القباطي عضو مجلس النواب عن محافظة لحج ،عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في خدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى حلمي عبد الجليل واخوانه واسرتهم الكريمة وابناء الدائرة 69 بمديرية القبيطة محافظة لحج، عبر الدكتور قاسم لبوزة عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائلا المولى -جلت قدرته – ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون"