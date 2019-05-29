الأربعاء, 29-مايو-2019 الساعة: 03:52 ص - آخر تحديث: 03:46 ص (46: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - الدكتور لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري القباطي

الدكتور لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري القباطي

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري القباطي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالجليل جازم عبد القوي القباطي عضو مجلس النواب عن محافظة لحج ،عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في خدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى حلمي عبد الجليل واخوانه واسرتهم الكريمة وابناء الدائرة 69 بمديرية القبيطة محافظة لحج، عبر الدكتور قاسم لبوزة عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائلا المولى -جلت قدرته – ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: عملية نوعية للجيش واللجان بنجران وكسرزحف بعسير
أخبار: تدمير وإحراق عربات ومدرعات للمرتزقة بعسير
قضايا وآراء: المعلم كرمز لكرامة المجتمع
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة
أخبار: يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين بواقع 35%
أخبار: يونيسف: 27 طفلا يمنيا قتلوا خلال 10 أيام فقط
أخبار: إصابة 3 أطفال بنيران الغزاة بالحديدة وصعدة
أخبار: صرعى بصفوف المرتزقة وإسقاط طائرة للعدوان
أخبار: الامين العام للمؤتمر يكتب : الوحدة‮ ‬مِلْك‮ ‬الشعب
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل العلواني
أخبار: الأمم المتحدة: مقتل 900 مدني في 3 أشهر
أخبار: الإعلان عن صرف نصف راتب غدا الثلاثاء
أخبار: المؤتمر يدين مجزرة العدوان في ماوية
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
فنون ومنوعات: العثور على أحافير بشرية بالصين
عربي ودولي: مصرع 15 مسلحا من طالبان بأفغانستان
مجتمع مدني: إتحاد الاعلاميين يعتزم مقاضاة تحالف العدوان
أخبار: كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان بالبيضاء
أخبار: k2 تستهدف مرابض الطائرات بمطار جيزان
أخبار: إحراق آليات لهم.. السيطرة على مواقع للعدوان
أخبار: العواضي يعزي نائب رئيس مؤتمر ذمار
أخبار: النواب يدين استمرار استهداف العدوان للمدنيين
أخبار: ذمار.. منتدى الميثاق يحتفي بالعيد الوطني
رياضة: صنعاء للتنس ينفذ أنشطة بالامانة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019