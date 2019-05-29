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المؤتمر نت - أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبد الجليل القباطي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبد الجليل القباطي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبد الجليل القباطي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة الى الاخ حلمي عبد الجليل واخوانة وكافة ابناء محافظة لحج في وفاة المغفور لة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب بمحافظة لحج عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .

وفي برقية العزاء عبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،

" انا لله وانا اليه راجعون"








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