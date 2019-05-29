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المؤتمر نت - الهيئة الوزارية للمؤتمر تبارك قرارات اللجنة الدائمة وتدين جرائم العدوان

الهيئة الوزارية للمؤتمر تبارك قرارات اللجنة الدائمة وتدين جرائم العدوان

المؤتمرنت -
الهيئة الوزارية للمؤتمر تبارك قرارات اللجنة الدائمة وتدين جرائم العدوان
عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اجتماعا لها مساء امس برئاسة اللواء الركن / جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية.

وفي بداية الاجتماع جددت الهيئة تأييدها ومباركتها لجميع القرارات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الإعتيادية المنعقده بالعاصمه صنعاء بتاريخ 2 مايو 2019م .

واطلع الاخ رئيس الهيئة الوزارية بعد ذلك أعضاء الهيئة على آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية وفي مقدمها العدوان الغاشم للتحالف الذي تقوده السعودية على شعبنا اليمني ،والتصعيد المستمر والمتزايد لهذا العدوان ومرتزقته وارتكابه المزيد من جرائم القتل والإبادة بحق المدنيين الابرياء خاصة الاطفال والنساء واستهداف المنازل والأسواق الشعبيه واخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الغاشم في شهر من اشهر الله الحرام شهر رمضان باستهداف حي سكني في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها 77 شهيدا وجريحا ، وكذا المجزرة المروعة في مديرية ماوية بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عشره شهداء جلهم من الاطفال والنساء

وقد ادانت الهيئة الوزاريه وبشده جرائم العدوان السعودي الهمجي ومجازره بحق المواطنيين والتي تتم امام صمت دولي مخز يمثل وصمة عار بحق المجتمع الدولي ومؤسساته التي لم تتخذ حتى الان أي مواقف جدية ازاء جرائم القتل او جرائم القتل الجماعي الناجمة عن تشديد الحصار الاقتصادي
والحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي،
من جانبهم تحدث اعضاء الهيئة الوزارية في الاجتماع مجددين شكرهم وتقديرهم لمواقف قيادة المؤتمر وعلى رأسها الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومواقفه في مواجهة العدوان الخار جي وحرصه على تماسك الجبهة الداخليه المقاومه لهذا العدوان . مؤكدين انهم تحملوا المسؤولية في هذه الظروف التاريخية العصيبة التي يتعرض فيها شعبنا للعدوان والحصار الخارجي استشعارا للمسؤولية الوطنية وتنفيذا لتوجهات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين يقفون في مقدمة الصفوف المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله وبما يحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة ويفعل مهامها في تقديم الخدمات للمواطنيين في اطار الدستور والقانون.
وجددوا حرصهم على تنفيذ مهامهم وفقا للدستور والقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في التخفيف من معاناة الناس سيما في ظل استمرار العدوان في تصعيده العسكري وتشديده للحصار الاقتصادي على شعبنا جوا وبرا وبحرا.
وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ ازاءها القرارات المناسبة.








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