الأربعاء, 29-مايو-2019 الساعة: 10:08 م - آخر تحديث: 10:06 م (06: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - العواضي يعزي بوفاة الشيخ عبد الجليل القباطي

العواضي يعزي بوفاة الشيخ عبد الجليل القباطي

المؤتمرنت -
العواضي يعزي بوفاة الشيخ عبد الجليل القباطي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام جاء فيها :

الاخ العزيز / حلمي عبدالجليل القباطي وأخوانه
الاخوه / آل جازم القباطي وأبناء مديرية القبيطة وأهالي محافظة لحج عامةً. المحترمون

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم السياسي والبرلماني الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه الأجل بعد معاناة من المرض الذي ألمَّ به في الفترة الأخيرة، وذلك بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص الذي سخّره لخدمة الوطن والمجتمع.
فالفقيد رحمه الله كان يحظى بالتقدير والإحترام الكبيرين من قِبل المواطنين الذين لمسوا وعايشوا فترة عضويته في المجلس من خلال تمثيله للشعب خير تمثيل، ومتابعته الحثيثة لإحتياجات دائرته الإنتخابية والمحافظة بشكل عام
، مبتهلين إلى المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه كما نسأل المولى جل وعلا أن يعصم قلوبكم وجميع محبي الفقيد بالصبر وان يلهمكم السلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم/ ياسر احمد العواضي
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة القباطي
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري القباطي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني جازم
أخبار: عملية نوعية للجيش واللجان بنجران
أخبار: تدمير وإحراق مدرعات للمرتزقة بعسير
قضايا وآراء: المعلم كرمز لكرامة المجتمع
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة
أخبار: يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين بواقع 35%
أخبار: يونيسف: 27 طفلا يمنيا قتلوا خلال 10 أيام فقط
أخبار: إصابة 3 أطفال بنيران الغزاة بالحديدة وصعدة
أخبار: صرعى بصفوف المرتزقة وإسقاط طائرة
أخبار: الامين العام للمؤتمر يكتب : الوحدة‮ ‬مِلْك‮ ‬الشعب
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل العلواني
أخبار: الأمم المتحدة: مقتل 900 مدني في 3 أشهر
أخبار: الإعلان عن صرف نصف راتب غدا الثلاثاء
أخبار: المؤتمر يدين مجزرة العدوان في ماوية
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
فنون ومنوعات: العثور على أحافير بشرية بالصين
عربي ودولي: مصرع 15 مسلحا من طالبان بأفغانستان
مجتمع مدني: إتحاد الاعلاميين يعتزم مقاضاة تحالف العدوان
أخبار: كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان بالبيضاء
أخبار: k2 تستهدف مرابض الطائرات بمطار جيزان
أخبار: إحراق آليات لهم.. السيطرة على مواقع للعدوان
أخبار: العواضي يعزي نائب رئيس مؤتمر ذمار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019