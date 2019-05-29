المؤتمرنت -

العواضي يعزي بوفاة الشيخ عبد الجليل القباطي

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام جاء فيها :



الاخ العزيز / حلمي عبدالجليل القباطي وأخوانه

الاخوه / آل جازم القباطي وأبناء مديرية القبيطة وأهالي محافظة لحج عامةً. المحترمون



بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم السياسي والبرلماني الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه الأجل بعد معاناة من المرض الذي ألمَّ به في الفترة الأخيرة، وذلك بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص الذي سخّره لخدمة الوطن والمجتمع.

فالفقيد رحمه الله كان يحظى بالتقدير والإحترام الكبيرين من قِبل المواطنين الذين لمسوا وعايشوا فترة عضويته في المجلس من خلال تمثيله للشعب خير تمثيل، ومتابعته الحثيثة لإحتياجات دائرته الإنتخابية والمحافظة بشكل عام

، مبتهلين إلى المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه كما نسأل المولى جل وعلا أن يعصم قلوبكم وجميع محبي الفقيد بالصبر وان يلهمكم السلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.



أخوكم/ ياسر احمد العواضي

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

