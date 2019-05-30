المؤتمرنت -

شرف يلتقي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد.



جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون القائم بين اليمن ومكتب المفوضية السامية وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات المتصلة بعمل فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.



وخلال اللقاء أشار وزير الخارجية إلى استمرار دول تحالف العدوان في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأكد على ضرورة اضطلاع المنظمات الحقوقية بدورها في إدانة تلك الجرائم ورصدها وتوثيقها.



وجدد وزير الخارجية التأكيد على التزام حكومة الإنقاذ بالتعاون مع فريق الخبراء الإقليميين والدوليين وترحيبها بزيارة الفريق إلى اليمن بما من شأنه التحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015.



من جانبه، جدد الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التأكيد على التزام المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن .



سبأ