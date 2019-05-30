المؤتمرنت -

تنبيه هام للمواطنين من مركز الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد تراجع حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال اليومين القادمين واستمرار هطول الأمطار التي تصاحبها العواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية خاصة الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين وشبوة.



وأشار المركزفي نشرته الجوية امس إلى تأثر محافظة أرخبيل سقطرى بسحب ركامية نشطة وممطرة تزداد تدريجياً خلال الساعات القادمة مع امتداد تأثيرها إلى السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ونــبــه المركز المواطنين خاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة ،محذراً من الانهيارات الصخرية ،ومناطق تدفق السيول وكذا الإنخفاض الحاد في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبيلة أثناء هطول الأمطار.



ولفت المركز ان أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت خلال الساعات الماضية على محافظة حجة .