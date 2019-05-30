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المؤتمر نت - وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".

مسئولة فرنسية تصف الحرب على اليمن بـ(الحرب القذرة)

المؤتمرنت -
مسئولة فرنسية تصف الحرب على اليمن بـ(الحرب القذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".

ودعا لودريان في تصريح له نقلته وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت منذ أيام بأن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".

ويأتي تصريح بارلي رداً على مواقع أخبارية كشفت تقريراً طبياً للاستخبارات العسكرية الفرنسية مؤلف من 15 صفحة تمّت كتابته في سبتمبر عام 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات لأسلحة فرنسية في العدوان على اليمن .

وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي أطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية مما يؤدي لـ "سقوط ضحايا مدنيين".
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب عبر عدوان عسكري تقودة السعودية منذ مارس 2015.








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