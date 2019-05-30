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أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق استوكهولم

قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق استوكهولم

المؤتمرنت -
قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق استوكهولم
كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تعرضت القرى الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، واستهدف الطيران العاصمة صنعاء ومحافظة حجة.

وقال مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بـ 38 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقتي الجبلية وجنوب مدينة التحيتا.

وأضاف أن 19 قذيفة أطلقها الغزاة والمرتزقة على مناطق متفرقة شمال وشرق مديرية حيس، كما قصفوا قرية محل الشيخ وشركة سابحة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي بأكثر من 23 صاروخ كاتيوشا و10 قذائف هاون.

وأفاد المصدر أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات المتوسطة استهدف حارة الضبياني وما جاورها في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء، وغارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه وغمر الحدوديتين بمحافظة صعدة وأضرار في منزل أحد المواطنين.








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