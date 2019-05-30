المؤتمرنت -

استشهاد مواطنين بنيران العدوان ومرتزقته بصعدة والحديدة

استشهد مواطن اليوم الخميس جراء قصف سعودي على قرى آهلة بالسكان في محافظة صعدة ، فيما أصيب آخر برصاص الغزاة والمرتزقه بمحافظة الحديدة.



وافادت مصادر محلية باستشهاد مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعى على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



واشارت المصادر إلى إصابة مواطن آخر برصاص الغزاة والمرتزقه في قرية المنقم بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وأصيب السبت الماضي طفلان إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب فتى برصاص الغزاة والمرتزقة في شارع غزة بمديرية الحالي.