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المؤتمر نت - منظمة: 7 ملايين يمني مصاب بسوء التغذية الحاد

منظمة: 7 ملايين يمني مصاب بسوء التغذية الحاد

المؤتمرنت -
منظمة: 7 ملايين يمني مصاب بسوء التغذية الحاد
قالت منظمة الصحة العالمية، إن الصراع المستمر في اليمن والأزمة الاقتصادية، ساهمت في زيادة عدد اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية الحادة.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في منشور لها على حسابها في فيس بوك امس ان حوالي 7.4 مليون شخص يمني مصاب بسوء التغذية الحاد.

وأوضحت المنظمة أن الصراع وما يرافقه من أزمة اقتصادية “من العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن” والتي أدت إلى زيادة المصابين بسوء التغذية.

وذكرت المنظمة أن من بين 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحادة والوخيمة”، ما يزيد عن 35 ألف من تلك الحالات الاشد حرجاً “يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية”.

وبحسب المنظمة فإنها توفر وشريكها التقني البنك الدولي العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات الطبية”.









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