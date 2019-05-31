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المؤتمر نت - حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة في مواجهة الجيش السعودي ومرتزقته

الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم بمختلف الجبهات

المؤتمرنت -
الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم بمختلف الجبهات
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة في مواجهة الجيش السعودي ومرتزقته وألحقوا بهم هزائم مريرة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري لوكالة (سبأ) إن الجيش واللجان كسروا زحفاً واسعاً للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير استمر 12 ساعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأكد المصدر مصرع 17 مرتزقاً وإصابة 36 آخرين بعمليات لوحدة القناصة أثناء كسر زحف واسع لهم في مجازة استمر ست ساعات بمشاركة الطيران الاباتشي كما تم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكر المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمع للجنود السعوديين والمرتزقة في معسكر عاكفة، واستهدفت قذائف المدفعية تجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في رقابة مراش بنجران وإصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى إطلاق ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في منطقة الصوح محققة إصابات مباشرة .

وفي محافظة الجوف استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في مجمع المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم استهداف تجمع للمرتزقة بصاروخ موجه في مديرية خب والشعف.

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كمين محكم لوحدة الهندسة ، وقنص أربعة من المرتزقة في جبهة المهاشمة ، وكذلك إعطاب آلية للمرتزقة تحمل رشاش عيار 14.5 في الجبهة نفسها بمديرية خب والشعف.

وأوضح المصدر أن تفجيراً استهدف عدداً من المرتزقة ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح ، وتدمير تحصينات لهم في الجحملية بمحافظة تعز.

وأضاف أنه تم صد زحف واسع لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الدفاع الجوي وعصيفرة وجبل الوعش بمدينة تعز وتدمير دبابة وإعطاب مدرعة ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة.

كما تم كسر زحف للمرتزقة على الضباب واستهداف تجمعاتهم بـ 35 قذيفة مدفعية ووقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر بانكسار زحف واسع للمرتزقة في منطقة شخب بمديرية قعطبة محافظة الضالع استمر ست ساعات وتدمير آلية ومصرع العشرات بينهم قيادات وجرح 28 آخرين وفرار من تبقى .

كما أكد المصدر مصرع قائد ما يسمى اللواء اباول مقاومة القيادي المرتزق العميد سيف سكره أثناء التصدي للزحف في قعطبة.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة حجة تم تدمير آلية للمرتزقة غرب مثلث عاهم ومصرع وجرح من كانوا عليها.








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