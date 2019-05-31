المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل الشلح وآل جزيلان

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة للشيخ وليد محمد امين الشلح، وكافة آل الشلح، في استشهاد الملازم يوسف علي ناجي الشلح وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهه تحالف العدوان،



وفي برقية العزاء عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



وفي برقية مماثلة بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن ، برقية عزاء ومواساة ، إلى العميد/ حسن ناصر جزيلان، وكافة آل جزيلان، في استشهاد نجله الملازم اول / زيد حسن ناصر جزيلان وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن في مواجه العدوان ،



وعبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،

" إنا لله وإنا اليه راجعون".

