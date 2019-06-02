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المؤتمر نت - العدوان يخرق استوكهولم ويستهدف أحياء سكنية

العدوان يخرق اتفاق الحديدة ويستهدف احياء سكنية

المؤتمرنت -
العدوان يخرق اتفاق الحديدة ويستهدف احياء سكنية
استهدفت قوى العدوان الأحياء السكنية في محافظة الحديدة في استمرار لخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار ، فيما شن الطيران غارات على محافظة الجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 14 قذيفة مدفعية باتجاه شمال وغرب حيس ، ومشطت بالمدفعية والعيارات الرشاشة الخفيفة والمتوسطة الأحياء السكنية في شارعي الخمسين وصنعاء بمدينة الحديدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة ثالثة مزرعة مواطن في منطقة مزوية بالمديرية نفسها.








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