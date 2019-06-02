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الدكتور لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الغشم

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ محمد يحيى الغشم نائب رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد محمد محمد الغشم اكد الدكتور قاسم لبوزة ان المؤتمر فقد قيادياً تنظيمياً بارزاً ومخلصا لعمله وقيادته معبرا عن صادق العزاء وعميق المواساة وان يتغمد المولى عزوجل الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون"