المؤتمرنت -

المرتزقة يكثفون خروقاتهم لاستوكهولم وإصابة 5 مواطنين بتعز

كثف الغزاة والمرتزقة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدفوا أحد الأحياء السكنية بتعز ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بينهم أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال مصدر إن الغزاة والمرتزقة أطلقوا 25 قذيفة مدفعية وخمسة صواريخ كاتيوشا على منطقتي الفازة وجنوب مدينة التحيتا



وقصف المرتزقة بسبع قذائف هاون وصاروخ موجه باتجاه جنوب شرق حيس، ومشطوا بالأسلحة المتوسطة باتجاه محيط مثلث مقبنة جنوب حيس.



وذكر المصدر أن قصفاً بأسلحة متوسطة لمرتزقة العدوان استهدف سيتي ماكس وجولة موبايل ومنطقة 7 يوليو السكنية ، كما قصف الغزاة والمرتزقة بالمدفعية ومختلف الرشاشات باتجاه حارة الضبياني وفندق الوحيين وأحياء سكنية أخرى في شارع الخمسين.



وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة مشطوا بكثافة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي، كما تم تمشيط قرية الخباتية بالمعدلات المتوسطة.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا أحد الأحياء السكنية في حي سوق الجملة بمدينة تعز بقذيفة هاون ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بينهم أطفال.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على معسكر جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.