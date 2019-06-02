الثلاثاء, 04-يونيو-2019 الساعة: 12:32 م - آخر تحديث: 12:14 ص (14: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - المرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق استوكهولم

المرتزقة يكثفون خروقاتهم لاستوكهولم وإصابة 5 مواطنين بتعز

المؤتمرنت -
المرتزقة يكثفون خروقاتهم لاستوكهولم وإصابة 5 مواطنين بتعز
كثف الغزاة والمرتزقة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدفوا أحد الأحياء السكنية بتعز ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بينهم أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقال مصدر إن الغزاة والمرتزقة أطلقوا 25 قذيفة مدفعية وخمسة صواريخ كاتيوشا على منطقتي الفازة وجنوب مدينة التحيتا

وقصف المرتزقة بسبع قذائف هاون وصاروخ موجه باتجاه جنوب شرق حيس، ومشطوا بالأسلحة المتوسطة باتجاه محيط مثلث مقبنة جنوب حيس.

وذكر المصدر أن قصفاً بأسلحة متوسطة لمرتزقة العدوان استهدف سيتي ماكس وجولة موبايل ومنطقة 7 يوليو السكنية ، كما قصف الغزاة والمرتزقة بالمدفعية ومختلف الرشاشات باتجاه حارة الضبياني وفندق الوحيين وأحياء سكنية أخرى في شارع الخمسين.

وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة مشطوا بكثافة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي، كما تم تمشيط قرية الخباتية بالمعدلات المتوسطة.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا أحد الأحياء السكنية في حي سوق الجملة بمدينة تعز بقذيفة هاون ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بينهم أطفال.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على معسكر جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: انتصارات للجيش واللجان بمختلف الجبهات
أخبار: العدوان يشن غارتين على السبرة في إب
أخبار: تنبيه هام وجديد للمواطنين من مركز الأرصاد
أخبار: الامانة تناقش الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الغشم
أخبار: تدمير وإعطاب مدرعة وآلية للمرتزقة بنجران
أخبار: العدوان يشن 3 غارات على مديرية سنحان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الغشم
أخبار: قتلى بصفوف مرتزقة الجيش السعودي بعمليات
أخبار: العدوان يخرق استوكهولم ويستهدف أحياء
أخبار: الخدمة: إجازة العيد تبدأ الاثنين وتنتهي السبت
أخبار: الخارجية: العدوان يستغل القمم لتبرير جرائمه
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الشلح وآل جزيلان
رياضة: وحدة صنعاء بطلا الملتقى الرمضاني لكرة القدم
أخبار: الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم
أخبار: 7 ملايين يمني مصاب بسوء التغذية الحاد
أخبار: قنص أربعة مرتزقة وتدمير آليتين بالجوف
أخبار: شهداء بنيران العدوان بصعدة والحديدة
محافظات: منظمة تمنح مستشفى بالحديدة مولد كهربائي
مجتمع مدني: اتحاد الاعلاميين يواسي رئيسه بوقفة تضامنية
أخبار: تدمير آليتين بكسر زحف لمرتزقة العدوان بتعز
أخبار: كسر زحف للمرتزقة بمنطقة شخب في الضالع
أخبار: قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق استوكهولم
أخبار: عمليات نوعية للجيش تستهدف مواقع للعدوان
أخبار: مسئولة فرنسية: (الحرب على اليمن قذرة)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019