المؤتمرنت -

تنبيه هام وجديد للمواطنين من مركز الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في بلادنا خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى أن خرائط الطقس العلوية والسطحية بينت استمرار حالة عدم الاستقرار في بحر العرب، متوقعاً هطول للأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة السرعة تتأثر بها سواحل محافظات سقطري، عدن، أبين، شبوة والمناطق الداخلية المحاذية لها .



كما توقع استمرار حالة عدم الاستقرار التى تتأثر بها المرتفعات والسهول الساحلية الغربية وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية من صعدة شمالاً وحتى لحج جنوباً، واحتمال امتدادها إلى الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء ومأرب .



ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج .



ودعا سائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من انزلاق المركبات وانهيار الصخور وكذلك من انخفاض مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء هطول الأمطار.

