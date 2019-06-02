المؤتمرنت -

الجيش واللجان يحققون انتصارات كبيرة بمختلف الجبهات

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات في مواجهة مرتزقة الجيش السعودي وألحقوا بهم خسائر في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان سيطروا على عدد من مواقع المرتزقة خلال عملية هجومية في مجازة الغربية بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصارعهم وأصيب آخرون في تفجيرين منفصلين في مجازة والربوعة بعسير.



وأشار المصدر إلى كسر زحف واسع للمرتزقة في مربع شجع بنجران أسفر عن خسائر فادحة في صفوفهم وتدمير مدرعة وإعطاب آلية ، كما تم استهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.



وأوضح المصدر أن الجيش و اللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية.



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للمرتزقة في وقز بالساقية في مديرية المصلوب، وحام بمديرية المتون بمحافظة الجوف ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم.



ولفت المصدر إلى تدمير مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي في كمين لوحدة الهندسة بساحل ميدي محافظة حجة.



وقال المصدر إنه تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية في الجحملية بمحافظة تعز ، وتم إحراق مدرعة في عصيفرة.