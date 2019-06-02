المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الغشم

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ محمد يحيى الغشم نائب رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد محمد محمد الغشم اكد الأستاذ غازي محسن ان المؤتمر فقد قيادياً تنظيمياً بارزاً ومخلصا لعمله وقيادته معبرا عن صادق العزاء وعميق المواساة وان يتغمد المولى عزوجل الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

