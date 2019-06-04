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المؤتمر نت - بيان هام لليمنيين من دار الافتاء اليمنية

بيان هام لليمنيين من دار الافتاء اليمنية

المؤتمرنت -
بيان هام لليمنيين من دار الافتاء اليمنية
أعلنت دار الإفتاء الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الاثنين، أن لجنة مراقبة الأهلة بمحافظة الحديدة قامت مساء اليوم الاثنين بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر شوال أثناء الغروب وبعده وتعذر رؤية هلال شوال لهذا العام بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان 1440هـ، وعملاً بقوله تعالى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج", وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة "، فإن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة توجهت دار الإفتاء بأحر التهاني إلى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وإلى كافة أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية .. سائلة المولى عزل وجل أن يٌعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالخير واليٌمن والبركة والنصر المؤزر على الأعداء وكل عام والجميع بألف خير.








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