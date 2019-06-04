المؤتمرنت -

دويد يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الفطر

تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة من الاستاذ يحيي عبدالله دويد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها:



بسم الله الرحمن الرحيم



الأخ الشيخ صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم



بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك يسعدني ان أتقدم إليكم بخالص التهاني القلبيه والتبريكات سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبه عليكم بموفور الصحه والعافيه وعلى بلادنا وشعبنا بالأمن والسلام وكل عام وانتم بخير.



أخوكم

يحيى عبدالله دويد

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر

