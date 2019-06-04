المؤتمرنت -

مؤتمر أمانة العاصمة يهنئ أبو راس بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة جمال الخولاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



الشيخ الأستاذ الفاضل صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



يسرني بإسمي وباسم كافة قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، أن أزف إليكم أحر واصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن تكونوا ممن شملتهم الرحمه وعمتهم المغفره وفازوا بعتق من النار،

وكل عام وانتم بخير،،،،

مع خالص مودتي واحترامي،،

أخوكم:

د. جمال عبدالخالق الخولاني

عضو اللجنة العامة

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء

