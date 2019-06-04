المؤتمرنت -

مؤتمر أبين يهنئ أبو راس بقدوم عيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :





بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد:



يسرني باسمي شخصياً ونيابة عن إخواني أعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ابين وكافة التكوينات التنظيمية للمؤتمر بالمحافظة أن أرفع لسعادتكم أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على سعادتكم وأنتم بموفور الصحة والعافية.. وعلى شعبنا اليمني العظيم الصامد وعلى تنظيمنا الرائد بالخير والبركات والازدهار والأمن والاستقرار والنصر على الاعداء في ظل قيادتكم الحكيمة



وكل عام وأنتم والوطن بألف خير

وتقبلوا تقديري

احمد ناصر جرفوش

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ابين

