المؤتمرنت -

القيسي وحازب يهنئون أبو راس بحلول العيد

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقيتي تهنئة من عضوين اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ حسين حازب، والاستاذ علي بن علي القيسي.

وجاء في برقيتي التهاني:



بِسْم الله الرحمن الرحيم

يسعدني ان اهنئكم وابارك لكم بقدوم عيد الفطر المبارك انتم وأسرتكم الكريمه وكل عزيز عليكم، متمنيين لكم وافر الصحه والعافيه وان يعيده الله

علينا وعليكم اعواما مديده وانتم في صحه وعافيه مع قبول خالص تحياتي وتقديري لكم.



محبكم حسين علي حازب.

عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام

رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر الشعبي العام



بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدني ويشرفني ان اهنئكم وبارك لكم من قلبي بعيد الفطر المبارك واسرتكم الكريمه متمنيين لكم بوافر

الصحه والعافيه وان يعيده الله علينا وعليكم اعواما مديده وانتم في صحه وعافيه مع قبول خالص تحياتي وتقديري لكم.

أخوكم:

علي بن علي القيسي

عضو اللجنة العامة للؤتمر الشعبي العام

