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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر

رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر
تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، عددا من برقيات التهاني والتبريكات من نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي والإداري بالمؤتمر والأمناء العامون المساعدون للمؤتمر وقيادات المؤتمر في الأمانة العامة واللجنتين العامة والدائمة ودوائر المؤتمر وفروعه في مختلف المحافظات، هنأته فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حيث عبر المهنئون في برقياتهم عن مشاعرهم الصادقة وامتنانهم العميق لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، مثمنين له اسهاماته الجلية في تأسيس وبناء هياكل المؤتمر الشعبي العام التنظيمية ، وتحمله مسئولية قيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، وتغليبه المصلحة الوطنية العليا، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

من جانبه عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس عن شكره الكبير وتقديره العميق للمهنئين على مشاعرهم الطيبة والصادقة.

وتمنى رئيس المؤتمر لجميع المهنيئين دوام الصحة والعافية، ولكافة أبناء شعبنا ووطنا الغالي وأمتنا العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى شعبنا ووطننا الغالي بالامن والاستقرار والمزيد من ىالانتصارات والثبات في مواجهة التحدّيات والمخاطر التي تُحاك ضد الوطن والشعب والمؤتمر الشعبي العام.

داعياً المولى ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر المبين على قوى العدوان والاحتلال ومرتزقتهم، إنه سميع مجيب.








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