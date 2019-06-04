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الدكتور لبوزة يهني رئيس المؤتمر بعيد الفطر

بعث الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المؤتمر برقية تهنئة الى الشيخ صادق امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل / صادق امين ابو راس ...الأكرم



يسعدني أن أهنئكم ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. ومن خلالكم اهنئ الأخوه نواب رئيس المؤتمر والاخ الامين العام والأخوة آلامنا العامون المساعدين والأخوة اعضاء الأمانة العامة واللجنتين العامة والدائمة وفروع المؤتمر في جميع المحافظات.



وإنها لمناسبة سعيدة يحدونا فيها أمل كبير أن تتوج بعيد الانتصار الناجز على تحالف العدوان الذي تكشفت مخططاته الخبيثة من خلال امعانه طيلة اربعة اعوام ونصف في قتل وتشريد اليمنيين واستهداف مقدراتهم ومكتسباتهم واحتلال محافظات بأكملها كما هو حاصل اليوم في جنوب الوطن الغالي يمارس فيها الاحتلال ويلات اجرامه وارهابه وانتهاكاته المروعة.



لكن ما يدعو للتفاؤل ان هذه المناسبة السعيدة تأتي في ظل التفاف مؤتمري غير مسبوق حول قيادته برئاستكم الحكيمه ..والذي يعزز ذلك وعي قيادة و اعضاء المؤتمر الشعبي العام وجماهيره وانصاره بحساسية المرحلة وخطورة المخططات الرامية الى تفتيت اليمن واضعافه ..وكل هذا يجعلنا اكثر يقينا باقتراب هزيمة تحالف العدوان والعودة مجددا الى طريق بناء الوطن على اسس متينة من الحرية والعدالة دونما وصاية او تدخل خارجي. .

في الختام نرجو من المولى العلي القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى كل جماهير المؤتمر وشعبنا اليمني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات والتقدم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوكم

الدكتور/ قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

