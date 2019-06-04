المؤتمرنت -

العدوان مستمر في خرق هدنة الحديدة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظات حجة ، صعدة والمهرة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأفاد مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف ناقلة محملة بالمواد الغذائية في منطقة المقرشية بمديرية مستبأ محافظة حجة ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح، كما شن غارة على منطقة الهلة بالمديرية .



وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا باتجاه دوار الجمال بمديرية الحوك بعدد من قذائف المدفعية ، واستهدفوا بـ أحد عشر قذيفة هاون أحد المنازل في أطراف شارع الخمسين بمدينة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، وشن الطيران غارة على أبراج شركة الاتصالات بجبل المفتاح بمديرية حيدان في محافظة صعدة.



ولفت المصدر إلى أن طائرات الأباتشي السعودية قصفت قرب مواقع القبائل في شحن الرافضة لتواجد القوات العسكرية السعودية.