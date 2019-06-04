المؤتمرنت -

البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بحلول العيد

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من د أحلام البريهي عضو اللجنة العامة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ المناضل صادق امين ابو راس. رئيس المؤتمر الشعبي العام.

يسعدنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واحتفالات الأمة العربية ولإسلامية بهذة المناسبة أن نرفع إلى مقامكم الرفيع اسمى آيات التهاني والتبريكات سألين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وأمتنا العربية والإسلامية عامة بحال أفضل وخير وأمن وسلام,,,,



ونؤكد لكم دوما اننا سنظل مخلصين, في العمل والبذل والعطاء في ظل قيادتكم الجليلة , ورهن توجيهاتكم ولن نكل ولن نمل لما من شأنه خدمة وطننا تحت راية دوركم العظيم وجهودكم النيرة وما تبذلونه في سبيل هذه الأمة وتوحيد كلمتها وجمع شتاتها, سألين الله بحق هذه الايام المباركة أن يكون في عونكم ويسدد خطاكم ويجازيكم عنا وعن هذه الامة خير الجزاء

وكل عام والشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بخير

د/ أحلام البريهي

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

