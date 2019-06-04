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القطاع النسائي بالمؤتمر يهنئ أبو راس بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



الوالد الفاضل الشيخ /صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام

نوابه الافاضل الشيخ يحي الراعي ، والاستاذ قاسم محمد لبوزه، والسفير أحمد علي عبدالله صالح

الامين العام الاستاذ غازي أحمد علي الاحول

الاخوة والأخوات أعضاء اللجنة العامه

الاخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة وكافة أعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام

جماهير شعبنا اليمني العظيم

يتشرف القطاع النسوي بالمؤتمر الشعبي العام وينتهز هذه المناسبة الجليلة عيد الفطر المبارك لترفع لرئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين أبو راس و قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الشعب اليمني أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى القدير ان يعيده على شعبنا وقد تحقق ما يصبو اليه من أمن واستقرار.



كما يؤكد القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام لكم ولكل أبناء الشعب اليمني العظيم أنه باسم شهداء الوطن الذين قدموا التضحيات الجسام دفاعاً عن الوطن ومكتسباته عازمون على الاستمرار في هذا النهج المقدس ، متصدين لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار ومكتسبات الشعب اليمني ووحدته.



مبتهلين إلى الله العلي القدير بالرحمة لشهيدي المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا وجميع شهداء اليمن الغالي ممن قدموا آرواحهم للحفاظ على هذا الوطن الغالي

متمنيين الشفاء للجرحى

والعزة للشعب اليمني الصامد

وكل عام والجميع بخير.

عاشت اليمن عزيزه

والسلام عليكم ورحمته وبركاته



القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام

فاطمة الخطري

تهاني الاشموري

أمل الغمري

زعفران المهنا



