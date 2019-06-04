المؤتمرنت -

مؤتمر الدائرة 18 بالأمانة يهنئ ابو راس بالعيد



تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة الثامنة عشر بأمانة العاصمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المناضل/الشيخ صادق إمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام حياكم الله تحية طيبة وبعد خالص التحية والتقدير.



أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة الثامنة عشر بأمانة العاصمة صنعاء وجميع أعضاء المؤتمر بالدائرة نتقدم إليكم بخالص التهانئ والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الأسلامية باليُمن والبركات وعلى يمننا الحبيب بالنصر المؤزر على قوى تحالف العدوان وأن يعم الوطن الخير والسلام والأمن والأستقرار والتقدم والإزدهار.



حفظ الله اليمن

وكل عام وإنتم واليمن بألف خير

إخوكم/حمود محمد النقيب

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة الثامنة عشر بأمانة العاصمة عضواللجنة الدائمة

