المؤتمرنت -

طواف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من محمد هادي طواف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



الأخ المناضل الشيخ / صادق أمين أبو راس المحترم

رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحية وتقدير

نهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1440

أعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالصحة والعافية والسعادة

وعلى يمننا الموحد الغالي بالأمن والأمان والسلام والوئام والتقدم والرقي والازدهار

ونسأل الله أن يكسر شوكة الفاسدين تجار الحروب ودعاة الخلافة والاصطفاء والفدرلة والأقلمة والانفصال أخدام الخارج.

عيد سعيد

وكل عام وأنتم ونحن وأحبتنا بألف ألف خير

محمد هادي طواف

