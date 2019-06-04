الأربعاء, 05-يونيو-2019 الساعة: 12:33 ص - آخر تحديث: 12:05 ص (05: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - طواف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

طواف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
طواف يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من محمد هادي طواف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

الأخ المناضل الشيخ / صادق أمين أبو راس المحترم
رئيس المؤتمر الشعبي العام
تحية وتقدير
نهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1440
أعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالصحة والعافية والسعادة
وعلى يمننا الموحد الغالي بالأمن والأمان والسلام والوئام والتقدم والرقي والازدهار
ونسأل الله أن يكسر شوكة الفاسدين تجار الحروب ودعاة الخلافة والاصطفاء والفدرلة والأقلمة والانفصال أخدام الخارج.
عيد سعيد
وكل عام وأنتم ونحن وأحبتنا بألف ألف خير
محمد هادي طواف








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: المواصلات في نيودلهي ستصبح مجانا للنساء
علوم وتقنية: سامسونج تطرح جلاكسى نوت 10
اقتصاد: مصدر يحذر من إصدار عملة جديد دون غطاء
محافظات: أمانة العاصمة تدعو المواطنين التعاون مع حملة النظافة
أخبار: خسائر بصفوف مرتزقة العدوان بعدة جبهات
أخبار: مؤتمر حجة يهنئ أبو راس بقدوم العيد
أخبار: القطاع النسائي بالمؤتمر يهنئ أبو راس بالعيد
أخبار: عملية مشتركة لسلاح الجو والمدفعية بعسير
أخبار: البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بحلول العيد
أخبار: العدوان مستمر في خرق هدنة الحديدة
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد
أخبار: الدكتور لبوزة يهني رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر
أخبار: القيسي وحازب يهنئون أبو راس بحلول العيد
أخبار: مؤتمر أبين يهنئ أبو راس بقدوم عيد الفطر
أخبار: مؤتمر الأمانة يهنئ أبو راس بعيد الفطر
أخبار: دويد يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الفطر
أخبار: بيان هام لليمنيين من دار الافتاء اليمنية
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة الجيش السعودي
أخبار: المرتزقة يستهدفون مناطق متفرقة بالحديدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي الغشم
أخبار: كسر زحفين واسعين للمرتزقة في تعز
أخبار: انتصارات للجيش واللجان بمختلف الجبهات
أخبار: العدوان يشن غارتين على السبرة في إب
أخبار: تنبيه هام وجديد للمواطنين من مركز الأرصاد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019