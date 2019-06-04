المؤتمرنت -

مؤتمريو ذمار يهنئون أبو راس بالعيد

بعثت قيادات وقواعد أعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وزفت البرقية الصادرة باسم كافة قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار أحر واصدق التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وسألوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على رئيس المؤتمر وجميع المؤتمريين وأبناء الشعب اليمني وهم بموفور الصحة والعافية.. وان يعيدها على تنظيم المؤتمر الرائد بالخير والبركات والازدهار.

