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مؤتمر الضالع يهنئ أبو راس بحلول العيد

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من احمد عبادي المعكر عضو اللجنه العامه رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة الضالع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ/ الشيخ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

يسرني ويسعدني ان ارفع لكم باسمي ونيابةً عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع ازكى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين الله ان يعود علينا والشعب اليمني والأمتين العربية والاسلاميه بالخير واليمن والبركات وان يفرج على وطننا الحبيب كل الفتن والحروب الظالمه التي راح ضحيتها عشرات الالاف بين قتيل وجريح من ابناء اليمن ناهيكم عن الجوع والمرض والخوف التي يتعرض له من ابناء اليمن وبالتالي يتطلب ان نبني مشروع لإنهاء الحرب ونكرر بوضع مشاريع حتى ننجح لإيقاف الحرب ان شاء الله كون المعاناه اليوم قد تجاوزت كل الصبر والأمل بالحياة الكريمة وربما ستولد شتات وتمزق اليمن الى مناطق مختلفة متعددة وليس الى دولتين بحسب احلام الحالمين.



مره اخرى اكرر لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينيه وللاخوة النواب والأخ الامين العام والأمناء المساعدون وللجنه العامه وكل عام وانتم والوطن بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوكم

احمد عبادي المعكر

عضو اللجنه العامه

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام

محافظة الضالع

