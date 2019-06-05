المؤتمرنت -

مؤتمر ريمة يهنئ أبو راس بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم

الوالد العزيز الشيخ صادق بن امين ابو راس المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد



يسعدني ويشرفني بسمي ونيابة عن زملائي قيادات وقواعد وانصار المؤتمر بمحافظة ريمه ان ارفع اليكم ومن خلالكم الى قيادات المؤتمر باسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى شعبنا اليمني بالخير والبركه والامن والاستقرار

ولدكم

الشيخ محمدعبده مراد

رئيس فرع الممؤتمر م ريمه

