المؤتمرنت -

التصحيح الناصري يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الشيخ صادق بن امين ابوراس - عضو المجلس السياسي الاعلی - رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم .. حفظكم الله

تحية وتقدير وبعد:



يشرفني وجميع مناضلي تنظيم التصحيح الشعبي الناصري بكل هيأته وقواعده ان نرفع الی دولتكم اسمی آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة وتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات الخالدة وعلی شعبنا اليمني الكريم بالخير واليمن والبركات وبالمزيد من الثبات والصمود والتصدي للعدوان والحصار الغاشم علی بلادنا.

واثقين من ان كل مؤامرات دول تحالف العدوان سوف تتحطم علی صخرة شعب الحكمة والايمان ، وان مقاومته للمحتلين لن تتوقف حتی يتحقق السلام العادل.



سائلين المولی تعالی ان يلهم كل ابناء شعبنا ووطننا الی الحوار الجاد والمثمر والی تظافر كل الجهود للخلاص من كل اشكال الغزو والاحتلال والتبعية والوصاية علی شعبنا وترابنا الوطني علی قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة والتي لا تستثني احد.



كما نسأله تعالی ان يمد لكم يد العون لما فيه تعزيز وحدة المؤتمر الشعبي العام وكافة فصائل الحركة الوطنية اليمنية والحفاظ علی وحدة اليمن وامنه واستقراره . انه سميع مجيب

اخوكم المخلص مجاهد القهالي

رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري



