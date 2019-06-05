المؤتمرنت -

د محمد معزب يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من د.محمد عبدالرحمن معزب رئيس مجلس تنسيق المؤتمر بالجامعات الاهليه عضو اللجنه الدائمه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم



الوالد الشيخ / صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



تحيه طيبه وبعد ...



يسرنا ان نرفع اليكم اسماء ايات التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك

سائلين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة عليكم وانتم بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعبنا اليمني العظيم وعلى تنظيمنا الرائد بالخير والبركات والتقدم والإزدهار والامن والإستقرار



سائلين الله تعالى أن يرحم الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والشهيد الاستاذ المناضل عارف الزوكا رحمة الله عليهم وجميع شهداءنا ويشفي جرحانا وأن يمن على وطننا بالأمن والأمان وأن يحفظ اليمن وأهله..



وكل عام وانتم بالف خير





د . محمد عبدالرحمن معزب

رئيس مجلس تنسيق المؤتمر بالجامعات الاهليه

عضو اللجنه الدائمه

