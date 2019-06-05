المؤتمرنت -

الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم بمختلف الجبهات

كبّد أبطال الجيش واللجان الشعبية مرتزقة الجيش السعودي مزيداً من الخسائر البشرية والمادية في عدة جبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ عملية مشتركة مع وحدة المدفعية استهدفت تجمعات المرتزقة في جبهة مجازة بعسير، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين لمرتزقة الجيش السعودي من مسارين باتجاه مواقعهم في صحراء البقع والأجاشر قبالة نجران، ما أدى إلى مصرع وإصابة العديد منهم وإعطاب وتدمير خمس آليات .. لافتا إلى أنه تم قنص أربعة من المرتزقة غرب السديس بنجران.



وفي جيزان لفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على مواقعهم قبالة جبل قيس بجيزان واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية والعبوات الناسفة ومصرع وإصابة العديد منهم.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية باتجاه مواقع العدوان شرق الخوبة، انتهت بتطهير أحد المواقع واغتنام أسلحة مختلفة ومصرع وإصابة العديد منهم .



وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية طهروا جبهتي الصفحة والوجف في خب والشعف بالجوف بشكل كامل من ثلاثة مسارات متتالية، ووصلوا إلى منطقة اليتمة .. لافتا إلى أنه تم تطهير 26 موقعا بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 40 كيلو متر مربع خلال العملية العسكرية الواسعة في الجوف وتدمير أكثر من عشر آليات ومصرع وإصابة العشرات وأسر عدد منهم.



كما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على أحد مواقع المرتزقة في صبرين واستهداف تجمعاتهم بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية وسقوط عدد منهم قتلى وجرحى .. مؤكدا صد الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان على مواقع المرابطين في منطقة الحلو بمديرية المصلوب.



وفي تعز كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفا لمرتزقة العدوان في أبعر بصالة استمر عدة ساعات وتكبيد العدو خسائر بشرية دون تحقيق أي تقدم .. مؤكدا تدمير رشاش عيار 14.5 للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الضباب.



كما أكد المصدر انكسار زحف للمرتزقة في مفرق الوازعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى.



وفي محافظة الضالع كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفا للمرتزقة في قعطبة بمساندة الطيران الحربي استمر أكثر من ست ساعات وإحراق آلية وقتل وجرح عدد منهم.



وفي حجة أكد المصدر مصرع وجرح ١٣ مرتزقا وإعطاب طقمين عسكريين باستهداف تجمع لهم بقذائف المدفعية شرق حيران.