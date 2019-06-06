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مؤتمر سقطرى يهنىء ابوراس بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى فيما يلي نصها :



بمناسبة عيد الفطر المبارك ترفع قيادة و أعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى إلى الاخ العزيز الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبه العظيمه عادها الله علينا وعليكم بنعمة الإسلام ننهنئ بها الرئيس ونواب الرئيس المؤتمر والأخ الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. وأعضاء اللجنه العامه وأعضاء اللجنه الدائمة وجميع رؤساء وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في جميع المحافظات الجمهوريه وأن يمن علينا وعلى قيادتنا السياسيه ممثله بالأخ الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بالخير واليمنئ والبركات ونتطلع إلى أفاق مشرقه بالخير والانتصارات على اعداء الوطن في الداخل والخارج وندين الجرائم ضد الانسانيه التي تعرض لها الشعب اليمني العظيم المكافح الصامد امام العدوان البربري الذي قتل النساء والأطفال بدم بارد دون مبرر من تلك الحرب الظالمة على الوطن شماله وجنوبه ولكن اراده اليمنيين ستحقق كل المعجزات ويلحق بالنصر. القادم بادن ونترحم على جميع شهدائنا و في مقدمتهم الشهيد الرمز البطل المجاهد الرئيس الزعيم على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيق دربه الشهيد الشجاع البطل الاخ عارف الزوكا الأمين العام المؤتمر الشعبي العام.

ونقدم شكرنا وتقديرنا لكل المناضلين والشرفاء الذين وقفوا ضد العدوان ومواجهاته بالإرادة الوطنيه الذي دمر الوطن ارضا وانسانا ونتمنى أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار. ودحر العدو من أرض الوطن وتحقيق النصر العظيم بإذن الله. والله يوفقكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..



اخوكم سعيد مسعود عوض الجريري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى