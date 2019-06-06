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المؤتمر نت - 11 شهيد وجريح بغارات لطيران العدوان

11 شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال بغارات للعدوان على حجة والضالع

المؤتمرنت -
11 شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال بغارات للعدوان على حجة والضالع
شنت طائرات وبوارج العدوان السعودي غارات على محافظتي الضالع وحجة ما أدى إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال ، فيما واصلت قوى العدوان خرق اتفاق الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأكد مصدر إصابة سبعة من الأطفال والنساء في قصف للعدوان من البوارج الحربية على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.

وذكر المصدر أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخر بغارة لطيران العدوان على منزل مواطن في منطقة الثوخب بمديرية الحشاء محافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى صد زحف لقوى العدوان في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة بمشاركة المدرعات والآليات واسناد ثقيل ومتوسط ، وقصفت قوى العدوان إحدى مزارع المواطنين في منطقة كيلو 16 بعدد من قذائف الهاون.

واستهدفت قوى العدوان مطار الحديدة الدولي بالرشاشات المتوسطة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بست غارات شبكة الاتصالات بمديرية حيدان في محافظة صعدة، وشن 17 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

سبأ








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