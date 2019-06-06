المؤتمرنت -

السيطرة على مواقع وتدمير 26 آلية للمرتزقة بعدة جبهات

سيطر الجيش واللجان الشعبية على العشرات من المواقع ودمروا أكثر من 26 آلية ومدرعة لمرتزقة الجيش السعودي إثر عمليات عسكرية واسعة في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت أيضاً عن قتلى وجرحى في صفوف العدو.



وقال مصدر عسكري إن الجيش واللجان سيطروا على أكثر من عشرين موقعاً في محور نجران إثر عمليات هجومية واسعة نفذت من ثلاثة مسارات أسفرت عن مصرع واصابة وأسر العشرات من المرتزقة.



وأكد المصدر تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية ومدرعة واغتنام عتاد عسكري كبير خلال العمليات ، مبيناً أن طيران العدوان ساند المرتزقة بـ 75 غارة جوية .



وأسفرت عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران عن مصرع وجرح عدد منهم، كما تم تدمير آلية تحمل معدل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه في البقع.و



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات للمرتزقة في جبهتي الربوعة ومجازة واستهداف جرافة تستحدث تحصينات قبالة منفذ علب.



وأشار المصدر إلى تدمير مدرعتين عسكريتين بصاروخين موجهين في أبواب الحديد ومصرع وإصابة من كانوا على متنهن ، و تدمير مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية.



وأضاف المصدر أنه تم قنص 15 من المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شرق جبل جحفان .



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على عدد من مواقع المرتزقة في جبهة أبعر بمحافظة تعز وقتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي محافظة حجة تم تدمير آلية وعربة عسكرية للمرتزقة غرب حيران ومصرع وإصابة من عليهما.

