المؤتمرنت -

الارصاد الوطني يحذر من اضطراب البحر

حذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم الخميس هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة السرعة على محافظة أرخبيل سقطرى واحتمال امتدادها إلى خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي سجلتها محطة الرصد في مطار سقطرى بلغت 6.0 مليمتر، بينما كانت الأمطار غزيرة خارج نطاق المحطة.