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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يتلقى اتصالات وبرقيات تهاني بحلول عيد الفطر المبارك (الأسماء)

رئيس المؤتمر يتلقى اتصالات وبرقيات تهاني بحلول عيد الفطر المبارك (الأسماء)

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى اتصالات وبرقيات تهاني بحلول عيد الفطر المبارك (الأسماء)
تلقى الشيخ المناظل صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام عدداً من الاتصالات الهاتفية، وبرقيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر المهنئون من قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني عن اعتزازهم وتثمينهم الكبير للأدوار الوطنية والمواقف الشجاعة للشيخ صادق ابوراس في المراحلة الصعبة يمر بها الوطن منها العدوان السعودي الغاشم على بلادنا.

وشدد المهنئون –في اتصالاتهم- بأن الشيخ صادق امين ابوراس سيظل رمزاً للنضال والصمود والتضحيات ومصدر فخرٍ لكل ابناء الشعب اليمني، مؤكدين وقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ..

المؤتمرنت.. ينشر أسماء المهنئين للشيخ صادق امين ابو راس:
الشيخ يحي الراعي
د قاسم لبوزة
عبدالقادر الصوفي
عبدالملك النصيف
محمد فتيني
الشيخ جابر الوصابي
الشيخ شوقي الصلاحي
الاستاذ محمد العيدروس
سنان احمد قبوع
علي محمد الشامي
فاهم محمد الفضلي
خالد المجاهد
د حميد غوبر
حمود روضان
عزام صلاح
صلاح جابر الوصابي
احلام البريهي
حمدي يحي السلامي
الاستاذ محمد عبدالرحمن شرف الدين
نجيب الغادر
القاضي شرف القليصي
علي سالم الخضمي
خالد حسن
عبد الباقي نعمان
عبدالرحمن القلاب
احمد عبدة شديوه
هادي القهالي
زكريا عبدالرحمن الزين
يحي الزبير
سيف الوصابي
عبدالجبار اسحاق
عبدالحكيم الصلاحي
فؤاد الكميم
محمد الهتاري
رمزي العواضي
اسعد عزان
احمد السراجي
زيد الجمرة
احمد ثابت
نشوان ناصر النصيري
محمد منصور
محمد علي المطري
ايمن الكبسي
عبدالسلام العنسي
جميل عبدالحميد الفخري
ناصر علي الفخري
نزيه العماد
عبدالعالم محمد نجيب الحزمي
عبدالسلام محمد الحزمي
احمد بن يحي الصوري
يحي جمعان
فهد الاعجم
يحي جمعان
نبيل احمد العيسائي
منصور سليمان
مجاهد السماوي
عبدالله الكبودي
اكرم عمران
امين عطية
الشيخ حسن عبد الرزاق
فؤاد عبدالله حسن
الشيخ زيد ابو علي
محمد الرويشان
الفندم جلال الرويشان
يحي غوبر
فاطمة الخطري
صالح خميس
اسماعيل علي عوض
هشام السنباني
اديب الحاشدي
عارف الشرجبي
ابراهيم الحجاجي
ياسر الحجوري
الصفي الكاهلي
صالح الكميم
د جهاد البعلول
محسن العطار
حمود النقيب
نبيل الحمادي
جمال الخولاني
د عبدالملك الثور
يحي موسى
الشيخ حسين حازب
ناصر الغولي
عارف ابو عروق
علي احمد الاسدي
يحي صلاح محمد العتيبي
مالك تقي الدين
سليم علي الفخري
بلال عبداللهرابه
احمد الملصي
شادي حمدان
علي القادري
مطهر تقي
ابراهيم حجري








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