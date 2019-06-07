المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 14 غارة على 6 محافظات

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، فيما شن طيران العدوان السعودي 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني إصابة ثلاثة مواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان، واستهدف المرتزقة بستة صواريخ كاتيوشا وتسع قذائف هاون وبالأسلحة الرشاشة قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان أطلقت 14 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية على مناطق متفرقة في كيلو16.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة مستهدفتا أبراج الاتصالات في جبل العر ومنطقة آل مقنع، كما شن ثلاث غارات على مديرية كتاف.



وأوضح المصدر أن الطيران شن غارة على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارتين على جبل النهدين بالعاصمة ، كما شن ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن غارة لطيران العدوان استهدفت منطقه الزقماء بمديريه الحشاء محافظة الضالع ما أدى إلى أضرار مادية ونفوق عدد من المواشي وفي عسير شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة مجازة.

