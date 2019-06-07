المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي آل البريهي وآل شائف

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى القاضي عبدالوهاب عبدالواحد البريهي الحمادي بوفاة نجله يحيى عبدالوهاب ، عضو اللجنة الدائمة،



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان" إنا لله وإنا اليه راجعون".



كما بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء مماثلة إلى الشيخ نجيب منصور شائف، بوفاة نجله منصور نجيب منصور



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان" إنا لله وإنا اليه راجعون".

