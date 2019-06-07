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المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من الاخ احمد غالب الرهوي عضو المجلس السياسي

الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
تلقى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من الاخ احمد غالب الرهوي عضو المجلس السياسي الاعلى، جاء فيها :



الأخ العزيز الشيخ الشهيد الحي/ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام
تحية احترام وتقدير وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي أن أرفع إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1440 هجرية ..
ونتقدم من خلالكم بالتهنئة إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر وقواه السياسية الوطنية وإلى الجيش واللجان والمجاهدين والساهرين لحماية الوطن في جبهات العزة والشرف ..

ونجدد العهد بأننا معكم جميعا جنبا إلى جنب في قيادة الدولة والمجلس السياسي مع كل المخلصين من أبناء الوطن أن نبذل أقصى ما نستطيع بما يكفل أمن واستقرار وسيادة البلد ..

سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى كافة أبناء شعبنا وقد تحقق لوطننا النصر والأمن والرخاء والإستقرار .. وكل عام وأنتم والوطن بخير

أخوكم/
أحمد غالب الرهوي
عضو المجلس السياسي الأعلى








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