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المؤتمر نت - تلفى الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيه تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من الدكتور عبدالعزيز الشعيبي،

الشعيبي والعماد يهنئا رئيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
الشعيبي والعماد يهنئا رئيس المؤتمر بعيد الفطر
تلفى الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيه تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من الدكتور عبدالعزيز الشعيبي، جاء فيها :

الاخ المناضل الاستاذ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام. الأكرم
من أعماق قلبي وبكل مشاعر الانتماء وصدقها
أتوجه لشخصكم الكريم بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم وعلى الشعب اليمني وقد تحقق له الخير والأمن والسلام ودحر العدوان الظالم وان يتبوأ حزبنا الرائد في ظل قيادتكم الحكيمة اسمى المراتب كمحصلة طبيعيه لدوره التاريخي والوطني والشريف في الدفاع عن الوطن وثوابته
أسأل الله لكم طمأنينة القلب وموفور الصحة والسعادة ولحزبنا الرائد بقيادتكم الحكيمة مزيد من التلاحم والوحدة ولوطننا الغالي العزة والسؤدد والكرامة

أخوكم د.عبدالعزيز محمد الشعيبي
عضو اللجنة الدائمة
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كما تلقى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر المبارك من الاخ الدكتور بشير عبدالله العماد رئيس دائرة الر قابة التنظيمية بالمؤتمر، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ / صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم
أتقدم إليكم بالتهنئة الصادقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وأسأل الله أن يعيده عليكم وأنتم في خير وصحة وعافية ، وأن يكون تنظيمنا الرائد أقوى وأكثر صلابة .
ونؤكد لكم بأن قيادتكم الحكيمة مصدر فخر واعتزاز لكافة منتسبي وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، بل لكل الوطنيين ، فقد تحملتم القيادة في ظروف معقدة داخلياً وخارجياً واستطعتم الحفاظ على تماسك المؤتمر رغم المؤامرات التي كانت تستهدفه .

أتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وأسأل الله أن يرعاكم ويديمكم ذخراً لوطننا وتنظيمنا .
د/بشير عبدالله العماد
رئيس دائرة الرقابة التنظيمية








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